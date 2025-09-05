Matheus Pereira e Kaio Jorge viram dúvidas para clássico decisivo do Cruzeiro na Copa do Brasil

Raposa enfrenta o Atlético Mineiro no jogo de volta das quartas de final da competição; Jogadores vão passar por novos exames / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro pode ter problemas para o clássico contra o Atlético Mineiro em confronto decisivo pela Copa do Brasil. Dois dos principais jogadores passaram a ser dúvidas para o duelo durante esta Data Fifa. Kaio Jorge, sofreu uma lesão muscular na coxa pela Seleção Brasileira no confronto contra o Chile e foi desconvocado. Matheus Pereira, por sua vez, sentiu um incômodo na panturrilha esquerda durante o treino desta sexta-feira (5). Eles vão passar por exames médicos.

Dessa forma, Kaio Jorge retorna ao Cruzeiro para iniciar o tratamento. No entanto, a avaliação inicial é que ele não vai se recuperar a tempo para a partida contra o Atlético Mineiro. Ainda não se sabe o grau de lesão e o tempo de recuperação. O elenco do Cruzeiro recebeu folga neste sábado (6), mas o meia Matheus Pereira vai para a Toca da Raposa, para passar por uma nova avalição. Vale ressaltar que ele vem sendo decisivo nos últimos confrontos. Vale ressaltar ainda, que o atacante Wanderson também é uma dúvida para o técnico Leonardo Jardim. Ele sentiu o joelho direito e exames descartaram lesão, mas ele está fora das atividades de campo. Além disso, o treinador segue sem poder contar com o lateral Fagner, que se recupera de uma fratura na fíbula da perna direita.