Marrocos garante vaga na Copa do Mundo de 2026 com goleada

Seleção vence o Níger por 5 a 0 em Rabat e não pode mais ser alcançada no grupo
O Marrocos carimbou nesta sexta-feira (5) o passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Jogando em Rabat, no Estádio Prince Moulay Abdallah, a seleção marroquina atropelou o Níger por 5 a 0 e confirmou a vaga com antecedência.

Ismael Saibari praticamente decidiu a vitória no primeiro tempo, com dois gols. Depois do intervalo, Ayoub El Kaabi, Hamza Hamza e Azzedine Ounahi ampliaram e transformaram o triunfo em goleada.

Com 18 pontos, o Marrocos já não pode ser alcançado no grupo e garantiu a classificação. A Tanzânia, segunda colocada, soma apenas 10 e não tem mais chances de brigar pela liderança.

