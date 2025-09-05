Luiz Henrique brinca sobre seus ‘quase gols’ em vitória da Seleção

Apesar de não marcar na noite desta quinta-feira (4/9), no Maracanã, Luiz Henrique foi um dos principais nomes da Seleção Brasileira na vitória por 3 a 0 sobre o Chile . O ponta do Zenit (RUS) entrou aos 21′ da etapa final, quando o placar ainda anotava 1 a 0. Dez minutos depois, porém, o jogo já marcava 3 a 0 após duas grandes jogadas do Rei da América de 2024, que deitou e rolou no tempo em que esteve em campo.

No entanto, ambos os lances poderiam terminar como gols seus – algo que não ocorreu por detalhe. Assim, o jogador celebrou a vitória e a excelente exibição em entrevista ao apito final, revelando seus pensamentos antes de a bola rolar no Maracanã.

LEIA MAIS: Atuações do Brasil contra o Chile: Raphinha, Estêvão e Luiz Henrique, os caras

“Essa hora (de entrar no jogo) eu pensei que eu tenho que ser o Luiz Henrique que saiu lá de Petrópolis, quando eu jogava com meus amigos, jogava leve, jogava solto. Quando eu estava no hotel, eu me ajoelhei antes da gente ir para a preleção. Eu pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, que ajudasse os meus companheiros e que também jogasse para minha família, que está aqui no Maracanã me apoiando. Eu não quero perder minha alegria nunca de jogar futebol, porque eu sou apaixonado. Por isso que deu tudo certo e, graças a Deus, saímos com a vitória”, disse o camisa 19 da Seleção.

Craque quase fez dois golaços na vitória da Seleção

Luiz Henrique, então, brincou sobre os seus “quase gols”. No primeiro – o segundo do Brasil -, limpou a zaga inteira do Chile antes de cruzar de cavadinha. Paquetá, no limite, fez o gol. Já no segundo – o terceiro da vitória da Seleção -, Vigouroux realizou milagre, a bola bateu no travessão e sobrou limpa para Bruno Guimarães complementar.