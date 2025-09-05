Léo Jacó, artilheiro do Sub-20 do Vasco, recebe sondagens dos Emirados Árabes

Atacante, que pertence ao Nova Iguaçu e tem contrato com o Cruz-Maltino até janeiro de 2026, atrai olhares de Baniyas e o Al-Ittihad Kalba / Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes do sub-20 do Vasco, Léo Jacó recebeu sondagens de clubes dos Emirados Árabes Unidos. Artilheiro da categoria no ano e testado por Fernando Diniz entre os profissionais, o atleta, que tem contrato com o Nova Iguaçu, atraiu os olhares do Baniyas e do Al-Ittihad Kalba. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o jovem está emprestado ao Cruz-Maltino até o fim de janeiro de 2026. No momento, o clube carioca tem duas opções de compra previstas em contrato. Sendo uma por 60% dos direitos econômicos e outra por 70% (ambas estão abaixo de R$ 1 milhão).