Jornal destaca percepção ‘à la Flamengo’ entre uruguaios com Arrascaeta: ‘Raramente vista’

Camisa 10 moldou novas análises fora das quatro linhas após a atuação de gala na vitória uruguaia por 3 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias / Crédito: Jogada 10

Os uruguaios estão cada vez mais próximos da compreensão absoluta à idolatria da torcida do Flamengo com Giorgian De Arrascaeta. Pilar da classificação uruguaia à Copa do Mundo de 2026, o meia viveu uma noite de estrela na vitória por 3 a 0 sobre o Peru — com direito a gol —, na quinta-feira (04). A exibição de gala, diante de olhares atentos no Centenário, causou impacto imediato na imprensa local e na opinião pública. Mais do que auxiliar na classificação celeste, o meia ganhou elogios, chamou atenção e basicamente mudou a percepção que se tinha até pouco tempo. O jornal ‘El País’, por exemplo, destacou a importância irretocável de Giorgian na construção ofensiva da equipe.

“Giorgian De Arrascaeta foi a estrela. Marcando sua parte, mas principalmente participando do jogo ofensivo de uma forma raramente vista antes. (…) Ter o camisa 10 do Flamengo iluminado (com 31 contribuições para gols em 46 partidas em 2025) impactou diretamente o jogo do Uruguai”, destacou um trecho. Em outra análise, o jornal citou justamente as mudanças recentes nas avaliações acerca da relevância do meia para seleção. A matéria deu ênfase especialmente ao discurso de Bielsa, que também se rendeu ao camisa 10 da Gávea após a vitória sobre o Peru. Bielsa se rende ao camisa 10 Intocável no Flamengo, o meia nunca teve vaga cativa com o técnico Marcelo Bielsa na seleção. O treinador, contudo, tem conseguido ajustá-lo cada vez mais em suas propostas e inclusive fez questão de enaltecê-lo após o triunfo no Centenário. “Esta versão de De Arrascaeta é muito, muito, muito boa. Eu gosto muito. Então, estou muito feliz com o jogo no geral, tivemos uma boa maneira de classificar para a próxima Copa do Mundo”, declarou.