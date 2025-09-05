Jornal destaca percepção ‘à la Flamengo’ entre uruguaios com Arrascaeta: ‘Raramente vista’Camisa 10 moldou novas análises fora das quatro linhas após a atuação de gala na vitória uruguaia por 3 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias
Os uruguaios estão cada vez mais próximos da compreensão absoluta à idolatria da torcida do Flamengo com Giorgian De Arrascaeta. Pilar da classificação uruguaia à Copa do Mundo de 2026, o meia viveu uma noite de estrela na vitória por 3 a 0 sobre o Peru — com direito a gol —, na quinta-feira (04). A exibição de gala, diante de olhares atentos no Centenário, causou impacto imediato na imprensa local e na opinião pública.
Mais do que auxiliar na classificação celeste, o meia ganhou elogios, chamou atenção e basicamente mudou a percepção que se tinha até pouco tempo. O jornal ‘El País’, por exemplo, destacou a importância irretocável de Giorgian na construção ofensiva da equipe.
“Giorgian De Arrascaeta foi a estrela. Marcando sua parte, mas principalmente participando do jogo ofensivo de uma forma raramente vista antes. (…) Ter o camisa 10 do Flamengo iluminado (com 31 contribuições para gols em 46 partidas em 2025) impactou diretamente o jogo do Uruguai”, destacou um trecho.
Em outra análise, o jornal citou justamente as mudanças recentes nas avaliações acerca da relevância do meia para seleção. A matéria deu ênfase especialmente ao discurso de Bielsa, que também se rendeu ao camisa 10 da Gávea após a vitória sobre o Peru.
Bielsa se rende ao camisa 10
Intocável no Flamengo, o meia nunca teve vaga cativa com o técnico Marcelo Bielsa na seleção. O treinador, contudo, tem conseguido ajustá-lo cada vez mais em suas propostas e inclusive fez questão de enaltecê-lo após o triunfo no Centenário.
“Esta versão de De Arrascaeta é muito, muito, muito boa. Eu gosto muito. Então, estou muito feliz com o jogo no geral, tivemos uma boa maneira de classificar para a próxima Copa do Mundo”, declarou.
O Uruguai passou por muita inconstância até conquistar o objetivo principal das Eliminatórias, e Giorgian também. O camisa 10 esteve entre suplente em algumas oportunidades e deixava dúvidas quanto ao rendimento no clube versus seleção. Agora, porém, tanto Bielsa quanto torcedores têm se encantado com o que rubro-negros acompanham semanalmente.
As vozes das redes sociais seguiram por uma linha símil a de Bielsa. Torcedores enalteceram a partida do camisa 10 e disseram que “agora entendem os flamenguistas”. Não à toa, a frase “Esse é o do Flamengo” se tornou recorrente na troca de interações com brasileiros no X.
Giorgian de Arrascaeta, en modo Flamengo. Tenemos 10