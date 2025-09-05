John Kennedy treina por conta própria na folga e busca ter mais chances no Fluminense

Elenco se reapresenta nesta sexta-feira após quatro dias de folga, mas atacante se prepara para maratona de jogos até o fim da temporada / Crédito: Jogada 10

O elenco do Fluminense se reapresenta na tarde desta sexta-feira (5), no CT Carlos Castilho, depois de quatro dias de folga. Assim, os jogadores irão iniciar a preparação para enfrentar o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo com a pausa para a Data Fifa, um jogador preferiu treinar por conta própria para voltar a ter mais chances entre os titulares do técnico Renato Gaúcho: John Kennedy. Autor do gol do título da Libertadores de 2023, o atacante entrou para a história do Tricolor, mas desde que retornou do empréstimo ao Pachuca, do México, ainda não teve muito espaço na equipe.

Atualmente, ele é a terceira opção como centroavante, atrás de Everaldo, que tem sido o titular, e de Germán Cano. Nesse sentido, John Kennedy mostrou que está empenhado em brigar por uma vaga entre os onze. Aos 23 anos, o atleta soma apenas quatro jogos desde seu retorno e soma 82 minutos. Mesmo em baixa no Fluminense, JK reforçou sua paixão pelo clube. Afinal, rejeitou uma proposta do Shakhtar Donetsk-UCR de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) fixos + 3 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 19 milhões). Retorno de empréstimo A passagem pelo futebol mexicano foi de um pouco mais de seis meses. Vale lembrar que foi a segunda vez que o Tricolor decidiu emprestá-lo. Afinal, ele defendeu as cores da Ferroviária, de Araraquara, em 2023, antes de brilhar no mata-mata do torneio continental.