Impasse com Crystal Palace pode levar Marc Guéhi ao Barcelona

Impasse com Crystal Palace pode levar Marc Guéhi ao BarcelonaZagueiro ficou perto do Liverpool, mas segue no clube londrino e surge como opção no gigante espanhol
Marc Guéhi viveu um dos capítulos mais frustrantes da carreira na última janela de transferências. O zagueiro do Crystal Palace esteve a um passo de se tornar reforço do Liverpool, com exames médicos feitos, vídeo de despedida gravado e acordo selado entre os clubes. Mas o clube londrino voltou atrás por não conseguir encontrar um substituto à altura.
A decisão deixou Guéhi irritado. O defensor, que sempre foi visto como líder do elenco, acabou entregando a faixa de capitão e cortou laços com a diretoria. O técnico Oliver Glasner também pressionou, deixando claro que poderia pedir demissão se o clube autorizasse a saída.
No entanto, esse impasse pode abrir espaço para o Barcelona. Aos 25 anos e em fim de contrato, Guéhi surge como uma oportunidade de mercado para os catalães, que buscam reforços sem custos elevados diante da crise financeira dos últimos anos. Com Iñigo Martínez no Al-Nassr e Christensen em fim de vínculo em 2026, a defesa do Barça deve passar por mudanças.
De acordo com a imprensa inglesa, o clube espanhol acompanha de perto a situação, assim como o Real Madrid. No passado, o Palace pediu 40 milhões de euros pelo jogador, mas, com o contrato chegando ao fim, o cenário agora favorece quem quiser contar com o defensor sem grandes gastos.