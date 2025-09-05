Grêmio recebe oferta de quase R$ 76 milhões do Shakhtar por Gabriel Mec

Tendência é de que não haja um desfecho positivo na negociação. Prioridade de Mec é ganhar espaço no time principal do Imortal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio analisa a proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por uma das suas principais promessas da base, o meio-campista Gabriel Mec. O clube do Leste Europeu ofereceu 12 milhões de euros fixos (quase R$ 76 milhões na cotação atual). A inclusão de metas de desempenho na investida influencia que os bônus aumentem a quantia para 17 milhões de euros (pouco mais de R$ 107 milhões na cotação atual). Entretanto, a expectativa é de que as tratativas não tenham um desfecho positivo por diversos motivos. Entre eles, a janela de transferências na Ucrânia termina neste sábado (6). Por sinal, a preferência de Gabriel Mec é continuar no Tricolor gaúcho. Isso porque, sua prioridade é conquistar espaço no time principal do Imortal.

Ele já estreou profissionalmente na última edição do Campeonato Gaúcho e ficou como alternativa no banco durante o empate com o Flamengo, no Maracanã. O jovem meio-campista também almeja conquistar títulos com o elenco principal. A disputa da Copa do Mundo sub-17 com a Seleção Brasileira da categoria é outro objetivo. A competição ocorrerá em novembro deste ano, no Qatar. Grêmio ficou perto de vender joia ao Chelsea Gabriel Mec já desperta o interesse de clubes europeus desde a última temporada. Na oportunidade, o promissor atleta esteve próximo de se transferir para o Chelsea. Os Blues chegaram a fazer proposta em negócio que poderia chegar a 24 milhões de euros (R$ 150,2 milhões na época) no ano passado, se atingisse algumas metas no contrato. No entanto, o compromisso não foi assinado e as conversas ficaram estagnadas.