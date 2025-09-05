Grêmio oficializa a contratação do meia-atacante Willian

Aos 37 anos, jogador que estava no Fulham assina com o Tricolor gaúcho até o fim de 2026 e reforça a equipe para a sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

O Grêmio oficializou a contratação do meia-atacante Willian, de 37 anos. O anúncio do novo reforço ocorreu na noite desta sexta-feira (5). O jogador, que estava no Fulham, da Inglaterra, assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2026, com opção de renovação. Ele, inclusive, desembarcou em Porto Alegre pela manhã para realizar exames médicos. O retorno ao futebol brasileiro, de fato, não estava nos planos iniciais do jogador. Ele deixou o Corinthians em 2022 após sofrer ameaças de torcedores nas redes sociais. A grande insistência da diretoria do Grêmio, contudo, o fez rever seus planos para o final de carreira. Uma conversa sobre o projeto do clube também ajudou a convencê-lo.