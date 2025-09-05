Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense retorna aos treinos nesta sexta com ausências

Tricolor retoma atividades, no CT Carlos Castilho, com foco no Bahia, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil
O Fluminense retornou às atividades nesta sexta-feira (5), no CT Carlos Castilho, após folga de quatro dias, desde o empate sem gols com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho agora foca suas atenções para a partida contra o Bahia, no Maracanã, na quarta (10), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o treinador não conta com Samuel Xavier e Soteldo.

O lateral-direito Samuel Xavier sofreu uma lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o time por pelo menos um mês. Ele, afinal, deixou o gramado contra o Bahia, aos 11 minutos, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Com a lesão do lateral, Renato Gaúcho colocou Guga em campo. Inclusive, ele deve ser o substituto.

Além do lateral, o atacante Yeferson Soteldo foi o único jogador do elenco convocado. O venezuelano esteve em campo na última quinta-feira (4) na derrota para a Argentina por 3 a 0. A partida contou com grande atuação de Lionel Messi, que fez possível despedida da Albiceleste.

Desta maneira, a comissão técnica e o elenco miram reduzir os erros para a partida decisiva da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Salvador, o Fluminense, aliás, perdeu por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal ou por apenas um de vantagem para levar a decisão para os penaltis.

