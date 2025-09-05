Fluminense retorna aos treinos nesta sexta com ausências

Tricolor retoma atividades, no CT Carlos Castilho, com foco no Bahia, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil

O Fluminense retornou às atividades nesta sexta-feira (5), no CT Carlos Castilho, após folga de quatro dias, desde o empate sem gols com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho agora foca suas atenções para a partida contra o Bahia, no Maracanã, na quarta (10), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o treinador não conta com Samuel Xavier e Soteldo.

O lateral-direito Samuel Xavier sofreu uma lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o time por pelo menos um mês. Ele, afinal, deixou o gramado contra o Bahia, aos 11 minutos, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Com a lesão do lateral, Renato Gaúcho colocou Guga em campo. Inclusive, ele deve ser o substituto.