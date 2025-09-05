Fluminense repatria zagueiro que fez parte da Esquadrilha 07

Rodrigo Bringel, que estava defendendo o Goiás, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil da categoria pelo Tricolor

O Fluminense acertou o retorno do zagueiro Rodrigo Bringel, de 18 anos, para a equipe sub-20. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, em 2024, o defensor da Esquadrilha 07 volta ao clube com contrato em definitivo até o fim de janeiro de 2028. Ele estava no Goiás.

“É uma felicidade muito grande retornar ao clube onde tive os principais títulos da minha carreira até então. O ano passado foi de extrema importância para mim. Volto já conhecendo a casa e sabendo o que tem que ser feito. É seguir trabalhando e conquistando tudo o que vier pela frente para traçar minha história no Fluminense da melhor maneira possível”, afirmou Rodrigo.