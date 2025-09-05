Ex-Botafogo, Lucas Perri aciona o clube na Justiça e cobra R$ 2,8 milhões

O goleiro Lucas Perri acionou a SAF do Botafogo na Justiça do Trabalho. O ex-jogador do clube cobra uma dívida de R$ 2.834.964,68. A ação foi protocolada na última quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. O atleta, que hoje defende o Leeds, da Inglaterra, alega diversas pendências financeiras. Direitos de imagem e FGTS, por exemplo, estão entre as cobranças.

O processo corre na 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A primeira audiência do caso, inclusive, já tem uma data marcada. Ela ocorrerá no dia 5 de novembro. Procurada pela reportagem do portal ge, a defesa do jogador afirmou que não comentaria o processo. A assessoria da SAF do Botafogo, por sua vez, também preferiu não se pronunciar.