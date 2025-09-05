Ex-atleta cita gafe ao ir para o Liverpool: ‘Gostei da esposa de um companheiro’

Atacante transferiu-se para os Reds em 2005. No período em que permaneceu no hotel, ele se interessou por uma recepcionista / Crédito: Jogada 10

O atacante Peter Crouch vivia uma das principais fases da sua carreira em 2005 ao se transferir para o Liverpool depois de se destacar pelo Southampton. Nos seus primeiros momentos como jogador dos Reds, o centroavante se hospedou em um hotel durante a busca uma moradia. Neste período, ele relatou que se interessou por uma recepcionista, que trabalhava no empreendimento. “Ela é linda. Acho que tenho uma hipótese”, admitiu aos novos companheiros de clube durante um treinamento, de acordo com informação do jornal português “A Bola”.

A história agradou ao zagueiro Jamie Carragher, que era uma das lideranças do elenco do Liverpool na época. Com isso, o defensor entendeu que o relato deveria ser compartilhado e pediu que Crouch contasse para todo o grupo. Assim, o centroavante confessou que a funcionária do hotel dominou os seus pensamentos naquele dia. Contudo, ele não esperava que a funcionária do hotel era a esposa do meio-campista Xabi Alonso, outro reforço dos Reds na oportunidade. Posteriormente, o clima de constrangimento dominou o seu período inicial no clube inglês. “Admiti que tinha pensado nela o dia todo. Mas depois disseram que aquela recepcionista era a mulher de Xabi Alonso, o meu novo colega de equipe”, confirmou Crouch. A situação inusitada não causou problemas de relacionamento entre os jogadores. O centroavante encontrou sua companheira poucos meses depois. Afinal, em dezembro de 2005, o atleta foi a uma balada em Liverpool e conheceu a modelo Abbey Clancy.