Elenco do Flamengo irá se reapresentar nesta sexta com ausências significativas; entenda

Rubro-Negro retomará treinamentos de olho na sequência da temporada, mas não contará com nomes importantes do plantel neste primeiro momento

Afinal, o Rubro-Negro teve seis jogadores convocados para disputar a Data FIFA de setembro. Entre eles, estão Samuel Lino, que está com a Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti, assim como Gonzalo Plata pelo Equador e Jorge Carrascal pela Colômbia. Além disso, o trio Arrascaeta, Viña e Varela estão com a seleção do Uruguai.

Em meio à Data Fifa, o elenco do Flamengo irá se reapresentar, na tarde desta sexta-feira (05), no Ninho do Urubu. Contudo, o técnico Filipe Luís não poderá contar com oito atletas, seja por estarem à serviço de suas respectivas seleções ou por lesões. Além deles, terá que lidar com a situação de Bruno Henrique, suspenso por 12 partidas.

Curiosamente, todas as quatro seleções já garantiram suas vagas na próxima Copa do Mundo, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir de junho de 2026. Além delas, Argentina e Paraguai também asseguraram seus lugares no torneio, enquanto Venezuela e Bolívia disputam na última rodada um lugar na repescagem.

Outras ausências

Outros dois nomes que não irão a campo nesta reapresentação não foram convocados, porém seguem lesionados. Tratam-se de Alex Sandro e Erick Pulgar, que estão fora de combate. Assim, o lateral trata de lesão muscular na panturrilha esquerda, o volante ainda se recupera de cirurgia no quinto metatarso do pé direito.

Bruno Henrique, por sua vez, foi suspenso por 12 jogos e terá de pagar R$ 60 mil. Isso ocorreu por ter supostamente forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. A decisão, aliás, cabe recurso.

Por fim, o Flamengo volta a campo apenas no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Juventude. As equipes medem forças em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul.