Cruzeiro aumenta tempo de contrato com promessa da base em meio a sondagens

Bruno Alves, cotado para disputar o Mundial Sub-20 com a Seleção, tinha vínculo até 2027 e agora ficará no clube mineiro por cinco anos / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (05), o Cruzeiro acertou a renovação do contrato de Bruno Alves. O promissor defensor de 20 anos assinou vínculo até 2030, com multa rescisória de 100 milhões de euros. Presença constante nas convocações da Seleção Brasileira de base, ele já desperta interesse do mercado estrangeiro. O Cruzeiro antecipou a renovação justamente por conta da procura de clubes por Bruno Alves. Entre as sondagens recebidas pelos seus agentes, uma veio do Metalist, da Ucrânia. No time profissional, sob comando de Leonardo Jardim, ele é observado de perto e pode ser relacionado para algumas partidas. Na base, só poderá defender o Sub-20 até o fim da próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro do próximo ano.