CBF apoia a adesão do Brasil à Convenção de Macolin contra manipulação de resultados

Entidade reforça o compromisso no combate a crimes em apostas e celebra a iniciativa conjunta de três ministérios do governo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou sua concordância oficial a uma iniciativa do Governo Federal. A entidade declarou apoiar o pedido de adesão do país à Convenção de Macolin. A saber, o tratado internacional combate a manipulação de resultados em competições esportivas. A ação reforça o compromisso da CBF em lutar contra este tipo de crime no futebol. A iniciativa de adesão ao tratado partiu de uma ação conjunta de três ministérios. As pastas do Esporte, da Fazenda e da Justiça solicitaram a entrada do Brasil na convenção. A Convenção de Macolin, que já conta com 50 países signatários, busca criar uma cooperação global para combater os crimes em apostas.