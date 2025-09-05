Botafogo-SP x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Clubes vivem momento de recuperação na competição, com a Pantera buscando se distanciar da zona de rebaixamento e o Furacão se aproximar do G4 / Crédito: Jogada 10

Em alta dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Athletico se enfrentam na tarde deste sábado (06). A partida acontece no Estádio Santa Cruz, no interior paulista, às 16h, válida pela 25ª rodada da competição. O bom momento das equipes é idêntico em resultados. Pantera e Furacão chegam com três jogos de invencibilidade, com vitórias nos dois últimos jogos. Entretanto, a diferença está na briga que cada clube almeja na competição. O Tricolor tenta se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro quer se aproximar da zona de acesso.

O jogo também terá um momento emocionante. Pedro Severino, jogador revelado nas categorias de base da Pantera, filho de Lucas Severino, ídolo dos dois clubes, dará o pontapé inicial da partida. O atacante se recupera de um acidente de trânsito que sofreu no mês de março. Onde assistir A partida será transmitida pelo serviço de streaming Star+. Como chega o Botafogo Em recuperação dentro da competição, a Pantera quer aproveitar a rodada para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Caso vença, o Tricolor pode abrir cinco pontos do 17º colocado. Para o confronto, Allan Aal não contará com Alisson Cassiano, Gustavo Bochecha e Ericson, que estão no departamento médico. Como chega o Athletico Depois de passar por um momento complicado no torneio, o Furacão tenta emplacar a terceira vitória seguida para manter vivo o sonho do acesso. Para embalar de vez na Série B, Odair Hellmann não contará apenas com o zagueiro Arthur Dias, que sentiu um desconforto. Por outro lado, o treinador contará com o retorno do lateral-esquerdo Lucas Esquivel.