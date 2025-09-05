Aos 54 anos, torcedor é escalado como goleiro em jogo oficial na Inglaterra

Terry Dunn (E), de 54 anos, vai defender o Dorking, que disputa a sexta divisão do Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

O Dorking Wanderers, que disputa a sexta divisão do Campeonato Inglês, surpreendeu ao anunciar que Terry Dunn, de 54 anos, voltará a vestir as luvas neste sábado (6). Ex-goleiro, aposentado há quase três décadas e torcedor do clube, ele foi chamado de última hora após a lesão do titular. Assim, o clube convocou às pressas Dunn, que havia pendurado as luvas em 1997, para enfrentar o AFC Totton neste sábado (6). A lesão grave no baço do titular Harrison Foulkes, que deve ficar um mês fora de combate, motivou a decisão.

“Jogar como goleiro é como andar de bicicleta, isso não se esquece”, afirmou Dunn. DUNN DEAL ✅ Long-term Wanderers supporter Terry Dunn, 54, has come to the rescue with the team left keeperless ahead of this Saturday’s clash against AFC Totton. Full story ⬇️https://t.co/aCvYbT6XWL pic.twitter.com/AdJmb52950

— Dorking Wanderers FC (@DorkingWDRS) September 4, 2025 O ex-atleta, inclusive, destacou que participa regularmente de “walking football”, modalidade que agrada pelo ritmo mais leve. “Como torcedor do clube, ninguém vai se empenhar mais do que eu para manter o zero no placar”, disse.