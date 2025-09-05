Andreas Pereira é convocado por Carlo Ancelotti

Meio-campista é convocado para o lugar de Kaio Jorge, que se lesionou no duelo contra o Chile, na última quinta-feira (04/9)

Recém-apresentado no Palmeiras, Andreas Pereira foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O treinador decidiu chamá-lo após a lesão muscular de Kaio Jorge, sofrida durante a vitória sobre o Chile, no Maracanã, na última quinta-feira (04/9). Além disso, a suspensão de Casemiro abriu espaço para mais uma opção no meio-campo.

Andreas se apresentará neste sábado (06/9) para iniciar os treinamentos com o grupo que se prepara para enfrentar a Bolívia, no último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar de ainda não ter estreado pelo Verdão, o meia já vinha sendo observado por Ancelotti. Além disso, chegou a fazer parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.