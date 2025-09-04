Zagueiro ucraniano pede saída de goleiro russo e aumenta a tensão no PSG

Illia Zabarnyi teria solicitado à diretoria a dispensa de Matvey Safonov, em razão da guerra entre os dois países

O Paris Saint-Germain pode enfrentar turbulências fora das quatro linhas. Segundo o site ‘Fútbol 360′, a chegada do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi, contratado por 63 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) junto ao Bournemouth, teria acirrado um clima de desconforto no vestiário. O defensor teria solicitado à diretoria a saída do goleiro russo Matvey Safonov, em razão da guerra entre os dois países.

A revelação foi feita pelo ex-goleiro Denys Boyko, também ucraniano, em entrevista ao portal. “Conversei com Illia e ele me contou que havia pedido para que o russo não continuasse no PSG. Mas Safonov tem contrato até 2029 e não é algo que dependa apenas dele”, afirmou.