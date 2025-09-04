Veiga enfrenta ano instável e não completa 90 minutos desde a final do Paulistão

Entre lesões e perda de espaço, meia do Palmeiras soma apenas três gols em 2025 e luta para recuperar o espaço

Desde então, a rotina do meia tem sido de interrupções. Entre problemas físicos e passagens pelo banco de reservas, ele entrou em campo 20 vezes, sendo titular em apenas oito partidas, sem completar nenhuma delas. Nesse período, balançou as redes uma vez e deu uma assistência.

Um dos principais nomes do Palmeiras nos últimos anos, Raphael Veiga atravessa uma temporada marcada por altos e baixos. Afinal, o camisa 23 não disputa uma partida completa desde o dia 16 de março, quando atuou nos 90 minutos da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no Allianz Parque. Na ocasião, o Verdão perdeu por 1 a 0.

No acumulado da temporada, Veiga soma 33 jogos, com três gols e oito assistências, números bem abaixo do rendimento que o consagrou como peça-chave nas últimas campanhas do Verdão.

Sem atuar desde 6 de agosto, o jogador ficou fora das últimas seis partidas por conta de dores no púbis. Após o clássico contra o Corinthians, no último domingo, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira voltou a comentar sobre a situação do meia.

“Já falei várias vezes, ele é fundamental, mas o futebol brasileiro não dá tréguas. Nos últimos anos ele teve um rendimento absurdo, mas são muitos jogos seguidos, jogou com dores e teve que parar. Não estava sendo bom para ele nem para o clube. Não tem um prazo de retorno, mas gosto muito dele e os torcedores também”, afirmou o treinador.

Treino pesado para voltar a ajudar o time

Mesmo com o elenco recebendo três dias de folga durante a data-Fifa, Veiga esteve na Academia de Futebol na segunda e terça-feira para intensificar o tratamento. O meia de 30 anos quer acelerar a recuperação para voltar a ser opção nos momentos decisivos da temporada, especialmente na Libertadores.