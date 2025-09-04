Vasco cumpre desejo de Diniz e garante permanência de Rayan com o fim da janela

Tanto que o clube carioca oficializou a saída de Luiz Gustavo ao Bahia para aumentar o fluxo de caixa e pagar contas. Essa venda de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por 70% dos direitos econômicos, possibilitou que o atacante ficasse por mais tempo.

Para permanecer na elite do futebol brasileiro, o Vasco foi ao mercado e reforçou seu elenco nesta janela de transferências. Mais do que isso, também teve uma excelente notícia para o técnico Fernando Diniz ao conseguir resistir às sondagens da Europa por Rayan. Afinal, o comandante trata a joia cruz-maltina, de 19 anos, como titular absoluto

Sob a batuta de Diniz, o jovem se tornou um dos pilares da equipe carioca, com 21 partidas desde a chegada do comandante. Recentemente, aliás, o jogador acertou a renovação até o fim de 2026, o que evitou que pudesse sair para qualquer equipe no meio do ano.

“O Rayan é imperdível. Vendê-lo agora é vender por um valor muito menor do que ele vai valer. Você não contrata outro Rayan. Ele estava muito abaixo do que pode render. Esse Rayan, pra mim, é só um inicio do que eu sinto. Assim, tive uma conexão muito rápida. É um jogador quer vai deixar muita saudade quando ele sair, mas não pode ser agora. Temos que arrumar outra alternativas. Ele é insubstituível. Não tem outro. Aquele outro Rayan jogava muito abaixo do que poderia. Ele faz parte do que projeto para o Vasco”, disse Diniz, em maio, após vitória sobre o Melgar.

Interesse europeu

Mesmo com a permanência, clubes do Velho Continente seguem de olho no atacante. O Besiktas, da Turquia, fez uma consulta, em maio, porém não abriu negociações de forma concreta.