Show de luzes concede prêmio internacional da Confut à Arena MRV, do Atlético-MG

A Arena MRV recebeu o prêmio de Melhor Ação de MatchDay da América do Sul na edição 2025 da Confut (Conferência de Futebol da América do Sul), realizada em São Paulo. A conquista veio graças ao espetáculo de luzes sincronizadas com o aplicativo oficial do estádio — o chamado Super App — que tem transformado a experiência dos torcedores durante os jogos do Atlético-MG. Realizada na noite dessa quarta-feira (03), a cerimônia consagrou o projeto “Arena MRV Light Show” como a principal inovação entre estádios do continente. Ainda que destaque a modernidade e os recursos tecnológicos da estrutura, o reconhecimento honra especialmente o engajamento com o público.

Organizadores avaliaram critérios como inovação, originalidade, interação com o torcedor e execução técnica para definir os vencedores. A Arena MRV superou concorrentes tradicionais e liderou por entregar um conceito “alinhado com os principais centros esportivos do mundo”. Tecnologia, interatividade e espetáculo A ação consagrou a sincronia entre a iluminação do estádio e o ‘Super App’ — utilizado por torcedores para participar em tempo real. De acordo com a avaliação, a iniciativa proporcionou uma atmosfera visualmente imersiva que une tecnologia, emoção e pertencimento. Três pilares centrais para definição do resultado. Desde sua inauguração em 2023, a Arena tem buscado se posicionar como uma referência entre os estádios mais modernos do continente. Ou seja, o prêmio também honra a visão estratégica do clube em promover eventos completos e com protagonismo fora das quatro linhas. O reconhecimento também coloca o Alvinegro no radar internacional de boas práticas em MatchDay. Algo que, segundo especialistas, também direciona o futebol brasileiro como exemplo de inovação em entretenimento esportivo.

Homenagens a ídolos O estádio intensificou ainda mais esse símbolo de identificado com o torcedor nesta semana. Isso porque o coletivo de grafiteiros Califórnia Alvinegro pintou uma homenagem a Ronaldinho Gaúcho nos arredores da Arena. A imagem escolhida para tal reforça essa intenção de estreitar ainda mais os laços com a casa do clube. No desenho, o ‘Bruxo’ aparece ao lado de sua mãe, Dona Miguelina, em um dos registros mais bonitos do atleta. A inauguração do mural ocorreu às vésperas do desembarque de Ronaldinho em Belo Horizonte. Como o ídolo participará da coletiva do ‘Desafio de Gigantes’, em outubro, no Mineirão, a torcida tem se mobilizado para convidá-lo ao local da homenagem.

Momento do Atlético-MG A premiação chega em meio a um momento de pressão e mudanças dentro do clube. Na última terça-feira (02), a cúpula alvinegra confirmou Jorge Sampaoli como sucessor de Cuca, que deixou o cargo após a derrota para o Vitória. Em sua segunda passagem pelo clube, Sampaoli já enfrenta dificuldades para montar o sistema defensivo da equipe visando a decisão da próxima quinta-feira (11). O Galo precisa reverter a desvantagem de dois gols para o Cruzeiro, desta vez no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico conta com apenas dois zagueiros disponíveis — Vitor Hugo e Vitão — enquanto espera a liberação médica de Lyanco e aguarda o recondicionamento físico de Ruan.