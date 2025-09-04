Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem espaço no Santos, JP Chermont completa quatro meses sem jogar

Jovem lateral-direito, considerado promessa do clube, vê concorrência aumentar e aguarda oportunidade com Vojvoda
O lateral-direito JP Chermont, de 19 anos, vive um momento de espera no Santos. Cria da base alvinegra e com passagens pelas seleções de base do Brasil, o jogador está há quatro meses sem disputar uma partida oficial. Sua última atuação aconteceu no dia 4 de maio, contra o Grêmio, pela 7ª rodada do Brasileirão, quando entrou nos minutos finais substituindo o zagueiro Luisão, que estava improvisado na função.

Desde então, Chermont só voltou a campo no amistoso diante do RB Leipzig, na pausa da Data-Fifa, utilizado pelo então técnico interino Cleber Xavier. Na ocasião, jogou pouco mais de uma hora antes de ser substituído por Kenay.

Apesar da saída de Leo Godoy e Aderlan, a chegada de Mayke e Igor Vinícius manteve o jovem como terceira opção no elenco. Assim, mesmo em um cenário de mudanças na lateral direita, o Menino da Vila ainda não reencontrou espaço.

Em entrevista coletiva, o executivo de futebol Alexandre Mattos tratou de valorizar o potencial do atleta, mas deixou claro que a decisão sobre escalações passa exclusivamente pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

“O Santos tem 32 jogadores em seu elenco, 34% são formados no clube. É uma premissa fundamental que o presidente exige e nós também. O Vojvoda disse na entrevista sobre o desejo de estar aqui para trabalhar com a categoria de base, ele observa os meninos. Sobre momento de jogador, se jogou bem, se precisa evoluir, é no dia a dia. Respeitamos. Se quem vai jogar, no caso da lateral direita, o Mayke, o Igor ou o Chermont, é o treinamento deles. Vemos um potencial enorme nele, como vários outros das categorias de base. O momento vai aparecer e cabe a cada um agarrar e se firmar”, afirmou o dirigente.

Mercado europeu atento

O futuro de JP Chermont já despertou interesse fora do país. Na última janela, Benfica e Porto sondaram o lateral. Os portugueses chegaram a oferecer 70% dos direitos do jogador, mas a diretoria santista não avançou nas conversas. O Red Bull Bragantino também buscou informações, mas não formalizou proposta.

De promessa a indefinição no Santos

Promovido ao elenco principal por Fábio Carille em 2023, Chermont ganhou notoriedade ao atuar bem na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Teve sequência de jogos, mas oscilou. Durante a Série B, perdeu espaço com a opção do técnico por jogadores mais experientes na reta final.

Neste ano, mesmo com expectativa de voltar ao time após a saída de Hayner e Rodrigo Ferreira, acabou sendo preterido. Pedro Caixinha iniciou a temporada com Leo Godoy, chegou a devolver a titularidade ao jovem, mas voltou atrás após o início do Brasileirão. Cleber Xavier não utilizou o lateral, e Juan Pablo Vojvoda também preferiu Mayke e Igor Vinícius.

Com 52 jogos e dois gols marcados pelo Santos, JP Chermont tem contrato até dezembro de 2027. Enquanto isso, treina normalmente no CT Rei Pelé e espera uma nova chance de mostrar seu valor.

