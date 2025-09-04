Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Segurança ironiza cuspida que tomou de Suárez: ‘Estava esperando uma mordida’

Segurança ironiza cuspida que tomou de Suárez: ‘Estava esperando uma mordida’

Caso aconteceu após confronto entre Seattle Sounders e Inter Miami, na final da Leagues Cup, no último domingo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Gene Ramírez, chefe de segurança do Seattle Sounders, comentou sobre a cusparada que tomou de Luis Suárez após a vitória da equipe de Seattle em cima do Inter Miami, por 3 a 0, na final da Leagues Cup, no estádio Lumen Field, em Seattle, no último domingo (31).

O segurança, portanto, ironizou a atitude do jogador uruguaio  em entrevista ao site “Mundo Deportivo” e fez referência à história mordida dada pelo atacante uruguaio no zagueiro italiano Giorgio Chiellini em partida da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

“Eu estava esperando uma mordida”, brincou.

A confusão entre os jogadores das equipes aconteceu no fim da partida, após o mexicano Obed Vargas ir para cima do Suárez. Na sequência, Sergio Busquets foi visto dando um soco no rival de 20 anos. Dessa forma, o uruguaio foi flagrado cuspindo no segurança dos rivais.

Mordidas de Suárez

Suárez, por sua vez, já se envolveu em outras polêmicas com mordidas. Recentemente, durante a partida entre Inter Miami e Los Angeles FC, ele tentou morder Jordi Alba, seu companheiro de equipe, durante uma confusão na partida.

No entanto, a mais famosa, aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Ele mordeu o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini. Aliás, por conta dessa atitude, ele ficou suspenso por quatro meses pela Fifa.

No entanto, a mordida de Suárez já tinha acontecido outras vezes. Em 2020, ele mordeu o meia Otman Bakkal, do PSV, quando ele atuava pelo Ajax. Na época, ele pegou sete partidas de suspensão. Em 2013, quando defendia o Liverpool, modeu o braço de Branislav Ivanovic, do Chelsea, e ficou de fora por dez jogos pela liga inglesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar