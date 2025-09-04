Segurança ironiza cuspida que tomou de Suárez: ‘Estava esperando uma mordida’

Gene Ramírez, chefe de segurança do Seattle Sounders, comentou sobre a cusparada que tomou de Luis Suárez após a vitória da equipe de Seattle em cima do Inter Miami, por 3 a 0, na final da Leagues Cup, no estádio Lumen Field, em Seattle, no último domingo (31).

O segurança, portanto, ironizou a atitude do jogador uruguaio em entrevista ao site “Mundo Deportivo” e fez referência à história mordida dada pelo atacante uruguaio no zagueiro italiano Giorgio Chiellini em partida da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.