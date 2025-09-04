Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo terá reunião com Crespo para saber se segue busca por camisa 9

Com três baixas por lesão e frustração por Marcos Leonardo, treinador e diretoria vão se reunir para definir estratégia por centroavante
Autor Jogada 10
O São Paulo vive um dilema para reforçar seu setor ofensivo. Após a frustração na tentativa de repatriar Marcos Leonardo, barrado pelo Al-Hilal, a diretoria tricolor vai se reunir nos próximos dias com o técnico Hernán Crespo para definir se seguirá em busca de um novo centroavante ainda nesta temporada.

Aliás, o tema ganhou urgência diante da série de problemas físicos no elenco. Afinal, o clube perdeu três atacantes de área por lesões ligamentares: Calleri, Ryan Francisco e André Silva. Hoje, o grupo conta apenas com Dinenno como opção de referência na posição.

Com a janela brasileira de transferências já encerrada, a única possibilidade do Tricolor é apostar em jogadores sem vínculo com clubes. Nessa lista se enquadram atletas que ficaram sem contrato após o fim da última temporada europeia, por exemplo.

O prazo limite para inscrever reforços no Campeonato Brasileiro é 3 de outubro. Já na Libertadores, o regulamento permite alterações na lista de inscritos a cada fase até a semifinal.

Marcos Leonardo chegou a se movimentar para tentar sua liberação junto ao Al-Hilal, mas os árabes não aceitaram abrir mão do atacante. A situação obrigou o São Paulo a buscar alternativas.

Em paralelo, o clube atendeu um pedido de Crespo e trouxe o argentino Emiliano Rigoni. Apesar da chegada, Rigoni não é centroavante de ofício e não supre a lacuna no elenco.

A definição sobre seguir ou não no mercado dependerá do encontro entre diretoria e comissão técnica. O objetivo é avaliar nomes disponíveis e entender se vale o investimento diante das opções restritas.

Tags

São Paulo

