Santos fecha semestre com déficit de quase R$ 43 milhões e liga alerta

Conselho Fiscal aponta contratações e folha salarial como principais vilões. Peixe prevê receitas extras de R$ 106 milhões até o fim da gestão / Crédito: Jogada 10

O Santos apresentou aos conselheiros, nesta semana, o balancete do segundo trimestre de 2025, que confirmou um déficit de R$ 42,9 milhões entre abril e junho. O número ultrapassa a previsão inicial de R$ 38,8 milhões negativos e coloca pressão sobre a diretoria, que terá de revisar o orçamento em novembro. Somando os dois primeiros trimestres do ano, a diferença entre o saldo previsto e o realizado chega a 29,51%. Este número está sendo impulsionado principalmente pelo impacto do primeiro contrato de Neymar no retorno ao clube.

Segundo o relatório, o Conselho Fiscal atribuiu os maiores desequilíbrios à reformulação do elenco, que incluiu 10 reforços no início da temporada, entre eles Neymar, Rollheiser, Thaciano, Tiquinho, Zé Rafael, Deivid Washington, Gabriel Verón, Leo Godoy, Zé Ivaldo e Barreal. Também houve o retorno de Soteldo, emprestado ao Grêmio em 2024. Alguns destes jogadores já deixaram a Vila Belmiro. Afinal Deivid Washington retornou ao Chelsea, Verón acabou sendo negociado com o Juventude e Leo Godoy vai defender o Independiente-ARG. O próprio Soteldo foi vendido ao Fluminense por R$ 40 milhões, valor que será computado apenas no próximo balancete. Superávit recente dá fôlego ao Santos Apesar do cenário negativo no semestre, a diretoria celebrou um superávit de R$ 54 milhões na última janela de transferências. Afinal, foram 17 saídas e oito chegadas, sendo que apenas dois reforços que exigiram investimento em direitos econômicos; Frías e Caballero. Assim, o clube estima que as negociações mais recentes devem garantir R$ 106 milhões em receitas até o fim da atual gestão, liderada por Marcelo Teixeira. Entre as principais movimentações, estão a venda de Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk por R$ 63 milhões, o empréstimo do goleiro João Paulo ao Bahia por R$ 1,6 milhão e a cessão de Diego Borges ao Amazonas por R$ 318 mil.