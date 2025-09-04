Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rigoni passa por exames médicos e dá largada por titularidade no São Paulo

Rigoni passa por exames médicos e dá largada por titularidade no São Paulo

Atacante desembarca no Brasil, é aprovado nos exames e inicia nesta sexta-feira os trabalhos em campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os primeiros trabalhos no campo do atacante Rigoni em seu retorno ao São Paulo ocorrerão, nesta sexta-feira (05). O argentino iniciará a preparação para sua possível reestreia contra o Botafogo, no dia 14 de setembro, em um cenário de escassez ofensiva na equipe. Inclusive, pelo cenário há a chance de ser titular.

Ele desembarcou no Brasil, nesta quinta-feira (04), e passou por exames médicos no CT da Barra Funda. Por sinal, o Tricolor Paulista já cumpriu todas as exigências e o jogador está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na sequência da preparação, Rigoni deve priorizar se readaptar e desenvolver o entrosamento com seus novos companheiros de elenco. A propósito, a contratação do argentino foi uma indicação do técnico Hernán Crespo. Isso porque os dois já haviam trabalhado juntos no próprio São Paulo entre 2021 e 2022. Na ocasião, o atacante foi um dos jogadores que apresentaram melhor desempenho.

Neste período apenas de treinamentos durante a data Fifa, o comandante precisará encontrar uma solução pela presença apenas de Dinenno como opção de centroavante. Afinal, as outras alternativas estão entregues ao departamento médico. No caso, André Silva, Calleri e Ryan Francisco. Por conta deste contexto adverso, o clube tentou a contratação de Marcos Leonardo. Entretanto, não conseguiu um desfecho positivo na negociação com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Crespo testa utilizar falso 9 no São Paulo

Nesta situação, Rigoni é cotado para atuar como um falso 9 em sua possível reestreia. A princípio, ele disputa a vaga com Luciano, que atuava em uma posição mais recuada. Mesmo assim, Crespo decidiu testá-lo na função na derrota para o Cruzeiro. No entanto, a performance ofensiva não correspondeu.

O grupo do São Paulo tem atividades até esta sexta-feira (05) e depois ganha descanso neste fim de semana. Posteriormente, o treinador escolherá sua escalação titular nos treinos da semana seguinte. O próximo embate da equipe será contra o Borafogo, pela 23ª rodada do Brasileirão, no Morumbis, no dia 14 de setembro.

Para este duelo, Crespo contará com o retorno do zagueiro Arboleda, que deixou o departamento médico. As quase duas semanas livres de treinamentos ajudarão o comandante a encontrar respostas para o duelo também contra a LDU. Na sequência do confronto com o Botafogo, o Tricolor Paulista enfrenta os equatorianos pelas quartas de final da Libertadores. Os jogos ocorrerão nos dias 18 e 25 de setembro em Quito e no Brasil, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar