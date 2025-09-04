Réu por violência doméstica, ex-goleiro do Vasco é detido com arma furtada em Portugal

Detenção ocorreu em meio à investigação contra Helton Arruda por agressão à mulher com quem manteve caso por mais de uma década / Crédito: Jogada 10

Ex-goleiro de passagens marcantes por Vasco e Porto, Helton Arruda foi detido na última quarta-feira (03), em Portugal, durante uma operação vinculada a um inquérito de violência doméstica. A polícia portuguesa prendeu o ex-atleta após encontrar uma arma de fogo e munições na residência em que vive com a família. Helton se tornou réu por violência doméstica em julho, após a mulher com quem manteve relações extraconjugais por mais de uma década denunciá-lo à Justiça. Em um dos depoimentos, a vítima relata o suposto uso de arma de fogo para intimidá-la durante uma briga — o que levou ao mandado de busca e apreensão.

Segundo investigadores, os agentes encontraram uma arma de fogo escondida no quarto em que dormia com sua esposa, dentro de uma gaveta. O instrumento passou por análise e havia sido furtado anteriormente em uma cidade a aproximadamente 70 quilômetros de distância. A polícia local confirmou que o ex-jogador foi liberado após prestar depoimento, mas passará a se apresentar periodicamente à Justiça como parte das medidas cautelares impostas. Réu por maus-tratos O Ministério Público de Portugal acatou a denúncia apresentada pela suposta vítima em julho deste ano. Em depoimento, ela relatou que Helton encontrou “um objeto que lhe pareceu arma de fogo” em sua cabeça durante uma discussão. O episódio teria ocorrido há sete anos, enquanto tentava recuperar seus pertencer no local onde estava hospedada. Ela também narrou crises de ciúmes severas de Arruda desencadeadas por peças de roupa que vestia. Além disso, mencionou situações de constrangimento a pessoas de seu convívio.

Com base na acusação, Helton agora responde formalmente por maus-tratos — tipificação jurídica semelhante à de violência doméstica na legislação portuguesa. A pena prevista para o crime, em sua forma simples, pode chegar a até três anos de reclusão. A pena pode chegar a oito anos de detenção caso a Justiça portuguesa avalie que o brasileiro cometeu crime de “ofensa grave à integridade física” da vítima. Ele responde em liberdade enquanto aguarda a data do julgamento. E a versão do ex-goleiro? Helton declarou, em sua defesa, que o revólver encontrado pela polícia não lhe pertencia. Em sua versão, a arma teria sido deixada no local por um amigo já falecido, que costumava frequentar um estúdio dentro da residência para realizar gravações. A polícia, no entanto, descobriu que a arma estava no nome de uma terceira pessoa.

O ex-atleta integra atualmente um grupo musical chamado “H1”, que se apresenta em festas privadas e eventos sociais. A banda se destaca pelo repertório voltado à música popular. Helton e seus representantes ainda não se manifestaram oficialmente sobre o caso. A assessoria tampouco se pronunciou à imprensa. Vasco, Porto e Seleção Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Helton ingressou nas categorias de base do Vasco da Gama aos 12 anos. Promovido ao time principal em 2000, ele participou de campanhas históricas, como a conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano e o título da Libertadores de 1998, ainda como suplente.