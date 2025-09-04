Pela primeira vez na Seleção, Samuel Lino quer mostrar serviço para Ancelotti

Atacante está à disposição para a partida contra o Chile, nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa / Crédito: Jogada 10

Convocado pela primeira vez, Samuel Lino estará à disposição de Carlo Ancelotti para a partida do Brasil desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Ele comentou da oportunidade de jogar no Maracanã e afirmou que quer mostrar serviço para o treinador. “É muito especial, é a Seleção Brasileira, a camisa da Seleção é gigante, num estádio que é histórico, que agora estou tendo a chance de jogar sempre, é a casa do Mengão e diante também da nação brasileira. Quero aproveitar essa oportunidade, porque é a última vez que o Brasil vai jogar no Brasil, no Maraca, antes da Copa do Mundo. É um momento especial e vou aproveitar ao máximo”, disse em entrevista à CBF.