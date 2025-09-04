Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pela primeira vez na Seleção, Samuel Lino quer mostrar serviço para Ancelotti

Pela primeira vez na Seleção, Samuel Lino quer mostrar serviço para Ancelotti

Atacante está à disposição para a partida contra o Chile, nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Convocado pela primeira vez, Samuel Lino estará à disposição de Carlo Ancelotti para a partida do Brasil desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Ele comentou da oportunidade de jogar no Maracanã e afirmou que quer mostrar serviço para o treinador.

“É muito especial, é a Seleção Brasileira, a camisa da Seleção é gigante, num estádio que é histórico, que agora estou tendo a chance de jogar sempre, é a casa do Mengão e diante também da nação brasileira. Quero aproveitar essa oportunidade, porque é a última vez que o Brasil vai jogar no Brasil, no Maraca, antes da Copa do Mundo. É um momento especial e vou aproveitar ao máximo”, disse em entrevista à CBF.

“(Quero) Demonstrar para o Ancelotti o 100% de mim, da minha capacidade e mostrar que estou aqui para ajudar. Vou tentar me empenhar para ajudar os meus companheiros o máximo possível, a qualidade depois aparece. Quero mostrar que estou comprometido e muito feliz com a oportunidade de estar aqui”, concluiu.

Samuel Lino, afinal, vai ocupar o lugar de Matheus Cunha, do Manchester United, que deixou a partida do time inglês contra Burnley aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador teve problema muscular na coxa esquerda.

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira colocação da tabela das Eliminatórias, com 25 pontos, e não tem mais chance de terminar em primeiro lugar. Isso porque, com apenas mais seis pontos em disputa, a líder Argentina tem 10 de vantagem. O Equador, que está em segundo, possui a mesma pontuação que a equipe de Ancelotti, mas leva vantagem no saldo de gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar