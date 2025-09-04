Pausa da Data-Fifa dá ao Corinthians chance de recuperar ritmo de Vitinho

Único reforço confirmado no período em que o clube enfrenta o transfer ban, o jogador desembarcou no Parque São Jorge depois de passagem pelo futebol da Arábia Saudita. Livre no mercado, tornou-se a solução viável em um cenário de dificuldades administrativas e financeiras.

O Corinthians encara a pausa da Data-Fifa como uma oportunidade não apenas para reorganizar a equipe em meio a uma temporada turbulenta, mas também para dar atenção especial a um recém-chegado: o atacante Vitinho.

Apesar do pouco tempo para se readaptar ao futebol brasileiro, Vitinho foi lançado em campo logo nos primeiros compromissos. Até o momento, soma quatro partidas, todas saindo do banco de reservas. A avaliação interna, porém, é de que o atacante ainda está abaixo fisicamente e precisa de uma preparação mais consistente para brigar por uma vaga entre os titulares.

Semana estratégica

Com mais de dez dias sem jogos oficiais, a comissão técnica vê no período livre uma chance de acelerar a integração do atleta ao elenco. Além do ganho físico, o trabalho também está voltado para o entrosamento com os companheiros e ajuste às exigências táticas de Dorival Júnior.

Nos bastidores, a leitura é de que Vitinho pode se tornar peça importante no ataque, especialmente diante da escassez de opções do elenco. Para isso, a prioridade é colocá-lo em forma e dar sequência nos treinamentos de intensidade, algo que não teve durante sua passagem no Oriente Médio.

A chegada de Vitinho expôs também a limitação do clube no mercado. Com o transfer ban imposto pela Fifa, o Corinthians ficou impedido de registrar jogadores que já tinha alinhado para a janela. Assim, forçou a diretoria a apostar em atletas livres. Nesse cenário, o atacante ganhou espaço e virou aposta de recuperação a médio prazo.