Paquetá estuda processar Federação Inglesa após ser inocentado em caso de apostas

Acusação impediu transferência de R$ 590 milhões para o Manchester City, mas o meia do West Ham acabou sendo absolvido

Lucas Paquetá, meia do West Ham, pode entrar com uma ação contra a Federação Inglesa de Futebol (FA) após ter sido inocentado no caso de apostas esportivas. De acordo com informações da ‘BBC’, divulgadas nesta quinta-feira (4), pessoas próximas ao jogador confirmaram que sua equipe jurídica avalia diferentes caminhos, entre eles um possível processo contra a entidade.

Em maio de 2024, a FA acusou Paquetá de forçar a aplicação de cartões amarelos para influenciar o mercado de apostas. No entanto, em julho de 2025, uma comissão independente absolveu o brasileiro de todas as quatro acusações de manipulação.

A denúncia teve impacto direto na carreira do atleta, que viu fracassar uma negociação de 80 milhões de libras (R$ 590 milhões) para o Manchester City. Segundo a comissão, tanto Paquetá quanto o West Ham deixaram de receber valores expressivos com o cancelamento do acordo.