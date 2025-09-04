Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras depende de ajuda de rival para disputar a Libertadores Feminina

Palmeiras depende de ajuda de rival para disputar a Libertadores Feminina

Eliminado na semiifinal do Brasileirão Feminino, Verdão precisa de título do Corinthians para disputa da competição continental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Eliminado na semifinal do Brasileirão Feminino, o Palmeiras vive um dilema para conseguir uma vaga na Libertadores Feminina do ano que vem. Para disputar a competição continental, as palestrinas dependem que o Corinthians conquiste o torneio deste ano.

Na classificação geral, o Verdão terminou à frente do São Paulo no número de vitórias, garantindo o terceiro lugar na tabela. O Brasileirão Feminino dá duas vagas para a Libertadores do ano que vem, que ficaram com Corinthians e Cruzeiro, finalistas do torneio. Entretanto, a Brabas do Timão disputarão a edição deste ano, junto com São Paulo e Ferroviária, e liberam uma vaga em caso de título.

Afinal, o campeão da Libertadores tem a vaga automática para a próxima edição, que se sobrepõe à classificação nacional. Com isso, o Palmeiras seria beneficiado. O clube alviverde ainda entra em campo com seu time feminino no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Super Ladies Cup, em busca de um título na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras Futebol feminino

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar