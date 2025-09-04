Messi se emociona em possível despedida oficial diante da torcida argentina

Camisa 10 pode ter feito seu último jogo em casa pela seleção. Filhos entraram em campo ao lado do craque

A noite desta quinta-feira (04/9), no Estádio Monumental de Núñez, pode marcar a última vez de Lionel Messi em um jogo oficial pela seleção Argentina em solo nacional. Antes mesmo do apito inicial contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 já mostrava que a partida teria um peso especial. Durante o aquecimento, ao aparecer no gramado, Messi não conteve a emoção e foi flagrado com os olhos marejados.

O clima tomou ainda mais força na entrada das equipes. Ao som do hino nacional, Messi retornou ao campo acompanhado de seus filhos, enquanto a esposa, Antonella Roccuzzo, acompanhava a cena das tribunas. O gesto simbolizou o momento marcante da carreira do craque, que se aproxima do fim de sua trajetória com a seleção.