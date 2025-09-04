Messi deixa em aberto presença na Copa de 2026: ‘Não acredito que eu jogue’

Craque deixou em aberto presença no próximo Mundial, mas disse viver 'dia a dia' a relação com a seleção Argentina / Crédito: Jogada 10

A noite no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, foi histórica. Lionel Messi, aos 38 anos, marcou dois gols na vitória da Argentina sobre a Venezuela e viveu aquela que pode ter sido sua última partida oficial pela seleção em casa. O camisa 10 emocionou torcedores ainda no aquecimento, quando foi flagrado com os olhos marejados, e voltou a se emocionar durante a execução do hino nacional, entrando em campo ao lado dos filhos, sob o olhar atento da esposa Antonella, das tribunas. O momento simbólico reforçou o caráter de despedida. E, em campo, Messi correspondeu à expectativa. No primeiro gol, recebeu passe de Julián Álvarez e concluiu com categoria, de cobertura, diante da marcação venezuelana. Depois, aproveitou cruzamento de Almada para ampliar. Dois gols, uma atuação de destaque e uma noite inesquecível.

Apesar da festa, o craque preferiu a cautela ao falar sobre o futuro. Perguntado sobre sua presença na Copa do Mundo de 2026, Messi não cravou participação, mesmo admitindo entusiasmo. “Não acredito que eu jogue mais um Mundial, o mais lógico é que eu não chegue, mas estamos aí, estou esperançoso e com vontade, mas é dia a dia, jogo a jogo. O capitão argentino explicou que vem encarando a carreira com naturalidade, sem planos de longo prazo. “Nesse ano tivemos jogos, muitas sequências de jogos. Por sorte pude jogar três jogos seguidos, é o dia a dia, sentindo as sensações. Está claro que hoje era o último valendo pontos aqui, mas dia a dia tentando me sentir bem e sobretudo ser sincero comigo mesmo. Se me sinto bem, desfruto. Se me sinto mal, prefiro não estar.

Messi celebra trajetória com Seleção Aos 39 anos durante o próximo Mundial, Messi reforçou a importância de terminar sua trajetória em casa da forma como sempre sonhou. “Muitas coisas passaram, poder terminar dessa maneira aqui era o que sempre sonhei. Poder festejar com meu povo, por muitos anos tive muito carinho no Barcelona, e o meu sonho era ter aqui também no meu país, com meu povo. Durante muitos anos falaram muitas coisas, mas fico com tudo de bom que fizemos. Fico com o grupo que tentou e não conseguiu se consagrar, mas depois tudo o que vivemos foi lindo”, falou o craque. Mesmo sem confirmar a presença no torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, Messi reforçou que seguirá avaliando sua condição física e mental a cada temporada: