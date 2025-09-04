Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem atacante retoma as atividades no Internacional após lesão no joelho

Jovem atacante retoma as atividades no Internacional após lesão no joelho

Lucca Drummond sofreu lesão ligamentar no joelho direito em dezembro de 2024 e agora está novamente treinando com o elenco
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quinta-feira (04), o elenco do Internacional seguiu com os trabalhos no CT Parque Gigante e contou com uma novidade: o atacante Lucca Drummond, em fase final de recuperação de uma contusão, apareceu no local e treinou com os companheiros. Ele sofreu um problema no joelho direito.

Lucca ainda cumpre as últimas etapas da transição física. Como o Internacional não tem jogos devido à Data Fifa, o atacante deve estar em condições justamente quando o período sem confrontos terminar, no dia 13, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Ele rompeu os ligamentos do joelho em dezembro de 2024, às vésperas da última rodada do Campeonato Brasileiro daquela temporada.

VEJA: Treinador do Equador culpa Inter por baixo rendimento de Enner Valencia

Revelado pelo São Paulo, Lucca chegou ao Internacional na temporada passada para reforçar o sub-20. Sob o comando do argentino Eduardo Coudet, subiu aos profissionais e recebeu algumas chances, mas a lesão de ligamento atrapalhou sua evolução no elenco principal do Colorado. Em números, fez duas partidas como titular e deu uma assistência, a última em 27 de julho, a única sob o comando de Roger Machado. Além disso, também atuou na base e no Inter B, em torneios como a Copa FGF, onde marcou um único gol.

O vínculo de Lucca com o Internacional terminaria em janeiro deste ano, mas a diretoria colorada renovou o contrato até dezembro. Na mesma situação, o defensor Mercado também se recuperava de lesão no joelho. Assim, o clube manteve os dois protegidos até a plena recuperação das contusões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar