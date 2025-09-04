Jovem atacante retoma as atividades no Internacional após lesão no joelho

Lucca Drummond sofreu lesão ligamentar no joelho direito em dezembro de 2024 e agora está novamente treinando com o elenco

Nesta quinta-feira (04), o elenco do Internacional seguiu com os trabalhos no CT Parque Gigante e contou com uma novidade: o atacante Lucca Drummond, em fase final de recuperação de uma contusão, apareceu no local e treinou com os companheiros. Ele sofreu um problema no joelho direito.

Lucca ainda cumpre as últimas etapas da transição física. Como o Internacional não tem jogos devido à Data Fifa, o atacante deve estar em condições justamente quando o período sem confrontos terminar, no dia 13, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Ele rompeu os ligamentos do joelho em dezembro de 2024, às vésperas da última rodada do Campeonato Brasileiro daquela temporada.