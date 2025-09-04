Giorgio Armani morre aos 91 anos e deixa legado marcante no futebol através do Napoli

A relação do estilista com o esporte não se limitou à Série A, mas também vestiu seleções nacionais, além de ídolos mundiais / Crédito: Jogada 10

O mundo da moda perdeu uma de suas maiores referências na manhã desta quinta-feira (04): Giorgio Armani. Um dos maiores nomes da história, o estilista faleceu cercado por familiares, aos 91 anos, em Milão. Sua partida também encerra um capítulo que misturou arte, elegância e futebol de maneira singular. Conhecido por transformar passarelas em vitrines de sobriedade e bom gosto, Armani também levou seu olhar refinado para os campos. Sobretudo para o uniforme do Napoli, que vestiu com exclusividade por cinco temporadas.

A parceria com o clube do sul da Itália se iniciou em 2021 e e marcou um raro encontro entre estilo e identidade esportiva. Com a assinatura da Emporio Armani, braço esportivo da grife, o Napoli vestiu peças desenhadas baseadas em princípios estéticos que evocavam desde tradição do clube à conexão com Diego Maradona. Ao apostar na camisa como uma extensão cultural, o estilista provou que no futebol, assim como na moda, o detalhe faz diferença. Relação duradoura com o Napoli Ao aceitar o desafio de criar os uniformes do Napoli, o ícone se baseou em sua própria sensibilidade artística e homenageou o maior ídolo da história do clube. “O azul que eu usei lembra aquele que Maradona costumava vestir. Eu quis uma opção mais leve que fosse orgânica com o que o Napoli fez no passado. Só que interpretando com meu próprio senso de cor, forma e equilíbrio”, revelou em entrevista à GQ.