Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galvão revela mágoa com Globo e expõe bastidores de sua saída

Galvão revela mágoa com Globo e expõe bastidores de sua saída

Narrador diz que foi desrespeitado após mais de quatro décadas de carreira e critica convite feito pela emissora pouco antes do fim do contrato
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de mais de 40 anos como a principal voz das transmissões esportivas da TV Globo, Galvão Bueno, de 75 anos, ainda não pensa em se afastar dos microfones. Atualmente, o narrador concilia participações no Amazon Prime Video e na Band. Em entrevista ao jornal ‘Folha de S.Paulo’, ele revelou que a forma como deixou a emissora carioca lhe causou incômodo e deixou mágoas.

Galvão disse que o fim do contrato com a Globo foi marcado por momentos de tensão. Havia  um acordo de exclusividade — conhecido como non compete — que o impedia de realizar trabalhos semelhantes em outras TVs abertas durante dois anos, entre 2023 e 2024. Entretanto, sua transmissão de um amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos, em março de 2023, em seu canal no YouTube, provocou atritos com a emissora.

Galvão afirmou ter sido surpreendido por um convite da Globo para que apresentasse um novo projeto e, assim, mantivesse vínculos por mais tempo. A proposta, segundo ele, soou como uma falta de reconhecimento.

“Achei um pouco de desaforo. Depois de 43 anos de sucesso, me perguntarem se eu tinha algum projeto para ficar… Respondi: Tenho sim. Ir embora”, disse o narrador.

Planos para o futuro

Dono de uma carreira marcada por momentos históricos, como títulos mundiais da seleção brasileira, Olimpíadas e  Fórmula 1, Galvão lamenta não ter narrado o bi de Gustavo Kuerten em Roland Garros. Agora, aposta no jovem tenista João Fonseca como possível novo ídolo nacional, mas alerta para a importância de dosar o esforço durante as partidas.

Porém, mesmo já consolidado, Galvão tem planos. Um deles é comandar um programa de auditório, sonho que considera difícil de realizar devido à sua agenda. Além da Band e do Prime Video, Galvão também é sócio do canal esportivo digital NSports e participa de diversos empreendimentos fora do jornalismo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar