Galvão revela mágoa com Globo e expõe bastidores de sua saída

Narrador diz que foi desrespeitado após mais de quatro décadas de carreira e critica convite feito pela emissora pouco antes do fim do contrato / Crédito: Jogada 10

Depois de mais de 40 anos como a principal voz das transmissões esportivas da TV Globo, Galvão Bueno, de 75 anos, ainda não pensa em se afastar dos microfones. Atualmente, o narrador concilia participações no Amazon Prime Video e na Band. Em entrevista ao jornal ‘Folha de S.Paulo’, ele revelou que a forma como deixou a emissora carioca lhe causou incômodo e deixou mágoas. Galvão disse que o fim do contrato com a Globo foi marcado por momentos de tensão. Havia um acordo de exclusividade — conhecido como non compete — que o impedia de realizar trabalhos semelhantes em outras TVs abertas durante dois anos, entre 2023 e 2024. Entretanto, sua transmissão de um amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos, em março de 2023, em seu canal no YouTube, provocou atritos com a emissora.