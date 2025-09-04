Fortaleza anuncia a contratação de Martín Palermo como novo treinador

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira (03) a contratação de Martín Palermo como seu novo treinador. O ex-jogador argentino chega para substituir Renato Paiva no comando do Leão do Pici, com a missão de livrar o clube do rebaixamento. Ele estava sem clube desde abril quando deixou o Olimpia.

O contrato com o Tricolor vai até o final do ano, com renovação automática em caso de permanência na Série A. O Fortaleza ocupa a 19ª colocação na tabela, com 15 pontos, sem vencer há cinco jogos e a sete pontos do Santos, que é o 16º colocado.