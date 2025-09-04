Eslováquia surpreende e vence a Alemanha pelas eliminatórias da Copa de 2026

Jogando fora de casa, o time alemão foi derrotado por 2 a 0 e fica em situação confusa no Grupo A da competição

A Alemanha estreou com derrota nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Num grupo com somente quatro equipes, os tetracampeões caíram diante da Eslováquia, que dominou o confronto no estádio Tehelné Pole, em Bratislava. Com um gol em cada tempo, venceram por 2 a 0 e com isso os donos da casa somaram os primeiros pontos no Grupo A da competição.

No primeiro tempo, aos 41 minutos, o lateral-esquerdo Hancko chutou cruzado, sem chance para o goleiro Baumann: 1 a 0. O atacante de 19 anos, Leo Sauer, infernizou a defesa alemã, sempre criando situações de perigo e abusando dos dribles. Na etapa final, o ritmo continuou o mesmo e os eslovacos mantiveram o controle. Aos 10 minutos, Strelec marcou um golaço ao cortar da direita para a esquerda: 2 a 0 no placar, que seguiu até o apito final.