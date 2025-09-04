Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti visita o pai antes de reapresentação do Botafogo

Davide Ancelotti visita o pai antes de reapresentação do Botafogo

Carlo Ancelotti recebeu o filho para um aprazível café da manhã, na Barra da Tijuca, antes de compromisso pela Seleção Brasileira
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Foto: Vitor Silva/Botafogo

O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, aproveitou a manhã de quinta-feira (4) livre para visitar o pai, Carlo Ancelotti, no hotel da Seleção Brasileira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois, segundo o site “ge”, tomaram o café da manhã e conversaram bastante. Clima, portanto, aprazível e muito familiar.

À tarde, Davide comanda treino do Botafogo, no Espaço Lonier, também na Zona Oeste, na reapresentação do elenco alvinegro. O Mais Tradicional visa o clássico contra o Vasco, no dia 11, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final desta edição da Copa do Brasil. Na ida, os times igualaram o score em 1 a 1.

Davide não poderá contar com alguns jogadores durante esta Data Fifa. Vitinho, por exemplo, está a serviço da Seleção Brasileira. Savarino foi chamado pela Venezuela. Já os garotos Barrera e Montoro trabalham, respectivamente, com as seleções sub-20 de Colômbia e Argentina, respectivamente.

Já Carlo comanda a Seleção Brasileira, à noite, enfim, no Maracanã, na Zona Norte, contra o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe treinada pelo renomado comandante italiano já está garantida no Mundial da América do Norte.

Pai e filho trabalharam juntos, aliás, durante décadas. Davide acompanhou o Carlo, como auxiliar, no Bayern de Munique, Everton, Napoli e Real Madrid. Na metade de 2026, ele reencontrará o progenitor na Copa do Mundo, pela Seleção Brasileira, de volta à função de auxiliar, segundo acordo com o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar