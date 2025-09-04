Cuiabano, agora do Forest, desembarca no Rio de Janeiro para retornar ao Botafogo

Lateral, de 22 anos, foi negociado em definitivo com o clube inglês, mas permanecerá no Alvinegro até o fim da temporada, por empréstimo / Crédito: Jogada 10

O último reforço do Botafogo na janela de transferências trata-se de um velho conhecido. Afinal, o Alvinegro acertou o retorno de Cuiabano, logo depois de concretizar a venda do atleta ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O lateral-esquerdo, então, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (4) para seguir no clube carioca, por empréstimo, até o fim da temporada 2025. Durante o desembarque, o jogador não falou com a imprensa e preferiu apenas tirar fotos com um torcedor mirim. Vale lembrar que na última sexta-feira (29), o clube aceitou uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de R$ 38,1 milhões, na cotação atual, do Forest. O embarque para a Inglaterra foi no dia seguinte.