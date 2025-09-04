Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuiabano, agora do Forest, desembarca no Rio de Janeiro para retornar ao Botafogo

Lateral, de 22 anos, foi negociado em definitivo com o clube inglês, mas permanecerá no Alvinegro até o fim da temporada, por empréstimo
O último reforço do Botafogo na janela de transferências trata-se de um velho conhecido. Afinal, o Alvinegro acertou o retorno de Cuiabano, logo depois de concretizar a venda do atleta ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O lateral-esquerdo, então, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (4) para seguir no clube carioca, por empréstimo, até o fim da temporada 2025.

Durante o desembarque, o jogador não falou com a imprensa e preferiu apenas tirar fotos com um torcedor mirim. Vale lembrar que na última sexta-feira (29), o clube aceitou uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de R$ 38,1 milhões, na cotação atual, do Forest. O embarque para a Inglaterra foi no dia seguinte.

O lateral-esquerdo, inclusive, postou um texto de despedida aao dizer que não era um adeus ao Botafogo, mas sim um até logo. Como o titular Alex Telles tem enfrentado um controle de carga para evitar lesões, o clube se lançou ao mercado e tentou a contratação de Erik, do Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), mas viu a proposta de empréstimo ser recusada.

A partir disso, a solução foi uma oferta de empréstimo para Cuiabano, que não teria espaço no clube inglês nesta temporada. Assim, o acordo com Evangelos Marinakis foi rápido, e o Davide Ancelotti também deu um ajuda extra com uma ligação ao lateral.

Por fim, o Nottingham exigiu ao Botafogo que ele tenha uma minutagem mínima em campo. Além disso, fez uma cartilha com cuidados alimentares, dieta específica, monitoramento de diferentes percentuais físicos e aulas de inglês, segundo o portal “ge”.

