Cruzeiro vai lançar camisa em homenagem aos 60 anos do Mineirão; veja

Estádio, palco de Copa do Mundo e cinco finais de Libertadores, receberá homenagem da Raposa / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro vai lançar um novo uniforme que vai homenagear os 60 anos do Mineirão nesta sexta-feira (5). Assim, o lançamento vai acontecer na loja da Raposa no Gigante da Pampulha, em Belo Horizonte. A Raposa vai apresentar uma camisa de goleiro na cor azul clara, portanto, os goleiros Cássio e Léo Aragão estarão presentes no lançamento. O Mineirão completa 60 anos justamente nesta sexta-feira. O estádio, palco de Copa do Mundo e cinco finais de Libertadores, receberá, portanto, homenagens na data comemorativa.

A camisa vai ter a cor azul clara como predominante, já o azul mais forte vai estar em destaque na gola. Um escudo do Cruzeiro usado de 1942 a 1959 vai ficar no lugar das cinco estrelas. Por outro lado, o símbolo da Adidas, patrocinadora do clube, e as tradicionais três listras da marca alemã seguem a linha dos detalhes em tom mais escuro. Terceiro uniforme do Cruzeiro Vale ressaltar ainda, que a Raposa vai lançar o terceiro uniforme da temporada 2025 nos próximos dias. Em mais uma parceria com a Adidas, a camisa traz o reformulado ‘template Teamgeist’ e será azul mais claro, mas com diferentes tonalidades da cor em detalhes espalhados, fazendo alusão a traços de relevo de terra. Outra cor que estará na blusa é o amarelo, nas linhas laterais, nos ombros, no símbolo das patrocinadoras e também nas cinco estrelas. A expectativa é que o novo modelo esteja à disposição para venda ainda no mês de setembro.