Conmebol sorteia os grupos da Libertadores Feminina

A Conmebol realizou na manhã desta quinta-feira (04), na sua sede em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Libertadores Feminina. A competição acontece entre os dias 02 e 18 de outubro, em Buenos Aires. Corinthians, São Paulo e Ferroviária são as três equipes que representam o Brasil.

Atual campeão, o Corinthians é o cabeça de chave do Grupo A, e está junto com o Always Ready, da Bolívia, e as representantes do Equador e da Colômbia, que ainda serão definidas. Já o São Paulo abre o Grupo C, que também tem as anfitriãs do San Lorenzo, o Olimpia e o Colo-Colo.