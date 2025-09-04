Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira os possíveis estreantes na Seleção Brasileira

Lista dos 24 jogadores que estarão à disposição de Ancelotti contra o Chile conta com cinco nomes que podem estrear; saiba quais
A partida entre Brasil e Chile, nesta quinta-feira (4/9), poderá marcar a estreia de algumas caras novas com a camisa da Seleção Brasileira. Afinal, cinco dos 24 nomes que estarão à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o duelo da 17ª rodada das Eliminatórias, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), jamais vestiram a amarelinha – seja em amistosos, seja em jogos oficiais.

Dessa forma, o Jogada10 traz os nomes em questão, analisando o que tais atletas fizeram para ganhar a confiança do italiano e constarem na lista final para a Data Fifa. São eles: o goleiro Hugo Souza (Corinthians), o lateral-direito Vitinho (Botafogo), o volante Jean Lucas (Bahia) e os atacantes Kaio Jorge (Cruzeiro) e Samuel Lino (Flamengo).

LEIA MAIS: Brasil x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Hugo Souza

Começando pelo arqueiro do Corinthians. Aos 26 anos, Hugo Souza, revelado pelo Flamengo, vive o auge da carreira. Não à toa, esteve na primeira lista de Ancelotti, ainda que não tenha estreado. Em 42 partidas na atual temporada, ele sofreu 39 gols, o que dá menos de um tento por jogo. Com grandes atuações, o goleiro de 1,99m ajuda o Timão a surgir entre os quadrifinalistas da Copa do Brasil e já com vaga próxima na semifinal, visto que o time paulista venceu o Athletico fora de casa, na ida, por 1 a 0.

Assim, o goleiro pode fazer sua estreia pela Seleção, ainda que improvável. Afinal, ele é o terceiro na lista, com Alisson e Bento, mais experientes, à sua frente. Hugo não atuou por Seleções de base.

Vitinho

O lateral-direito do Botafogo é outro que vive grande fase. Um dos principais nomes da posição no Brasileirão, o jogador também de 26 anos ganha sua primeira convocação na carreira. Ao contrário do arqueiro do Corinthians, porém, Vitinho tem duas partidas pela Seleção sub-20. Foram em jogos pelo Sul-Americano da categoria, em 2019. Ele foi titular nas duas ocasiões, em jogos contra o Chile e Argentina.

No Glorioso, Vitinho tem 43 jogos, anotando dois gols e duas assistências. O ex-jogador do Burnley é titular absoluto de Davide Ancelotti com a camisa do Fogão, sendo o terceiro jogador com maior minutagem dentre o elenco.  Apenas John (hoje, no Nottingham Forest) e Marlon Freitas atuaram mais minutos em 2025. 

Jean Lucas

Jean Lucas, do Bahia, chega à sua primeira convocação aos 27 anos. Ele, afinal, é um dos pilares da equipe baiana, que surge nas quartas de final da Copa do Brasil e em quarto lugar no Brasileirão. São 43 partidas em 2025 para o volante, que já marcou seis gols (sendo quatro na Libertadores) e três assistências.

Ele disputou amistoso pela Seleção olímpica em 2019, quando o Brasil venceu o Chile por 3 a 1, em amistoso. Esta foi a única aparição de Jean Lucas em jogos de categoria de base da Canarinho.

Kaio Jorge

Dentre todos os citados, Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o que tem maior bagagem por seleções de base, ainda que seja o mais novo da lista aqui abordada – 23 anos. O artilheiro do Brasileirão 2025, com 15 gols, atuou em três partidas pela Seleção sub-15 (quatro gols) e em oito jogos pela sub-17 (cinco). Assim, soma nove gols em 11 aparições com a amarelinha.

Pelo profissional, porém, ganha sua primeira convocação. O atacante revelado pelo Santos tem 18 gols em 31 partidas no ano, sendo dos principais nomes da Raposa, que briga pelos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Samuel Lino

Por último, mas não menos importante, Samuel Lino, ponta do Flamengo. O jogador  de 25 anos chegou na janela de transferências que acaba de se encerrar como reforço mais caro da História do clube carioca – cerca de R$ 143 milhões.

E não demorou muito a cair nas graças da torcida. Afinal, veloz e habilidoso, ele já conquistou a vaga de titular pela ponta esquerda e começa a empilhar participações em gols. Só na super goleada do Fla por 8 a 0 sobre o Vitória, foram cinco: dois gols (seus únicos até aqui) e três assistências. Assim, chamou a atenção de Carlo Ancelotti e ganhou a vaga de Matheus Cunha, do Manchester United, cortado por lesão. Ao todo, o ex-jogador do Atlético de Madrid já participou de seis gols em nove aparições pelo Fla.

