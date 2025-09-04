Confira os possíveis estreantes na Seleção Brasileira

Lista dos 24 jogadores que estarão à disposição de Ancelotti contra o Chile conta com cinco nomes que podem estrear; saiba quais / Crédito: Jogada 10

A partida entre Brasil e Chile, nesta quinta-feira (4/9), poderá marcar a estreia de algumas caras novas com a camisa da Seleção Brasileira. Afinal, cinco dos 24 nomes que estarão à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o duelo da 17ª rodada das Eliminatórias, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), jamais vestiram a amarelinha – seja em amistosos, seja em jogos oficiais. Dessa forma, o Jogada10 traz os nomes em questão, analisando o que tais atletas fizeram para ganhar a confiança do italiano e constarem na lista final para a Data Fifa. São eles: o goleiro Hugo Souza (Corinthians), o lateral-direito Vitinho (Botafogo), o volante Jean Lucas (Bahia) e os atacantes Kaio Jorge (Cruzeiro) e Samuel Lino (Flamengo).

LEIA MAIS: Brasil x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem Hugo Souza Começando pelo arqueiro do Corinthians. Aos 26 anos, Hugo Souza, revelado pelo Flamengo, vive o auge da carreira. Não à toa, esteve na primeira lista de Ancelotti, ainda que não tenha estreado. Em 42 partidas na atual temporada, ele sofreu 39 gols, o que dá menos de um tento por jogo. Com grandes atuações, o goleiro de 1,99m ajuda o Timão a surgir entre os quadrifinalistas da Copa do Brasil e já com vaga próxima na semifinal, visto que o time paulista venceu o Athletico fora de casa, na ida, por 1 a 0. Assim, o goleiro pode fazer sua estreia pela Seleção, ainda que improvável. Afinal, ele é o terceiro na lista, com Alisson e Bento, mais experientes, à sua frente. Hugo não atuou por Seleções de base. Vitinho O lateral-direito do Botafogo é outro que vive grande fase. Um dos principais nomes da posição no Brasileirão, o jogador também de 26 anos ganha sua primeira convocação na carreira. Ao contrário do arqueiro do Corinthians, porém, Vitinho tem duas partidas pela Seleção sub-20. Foram em jogos pelo Sul-Americano da categoria, em 2019. Ele foi titular nas duas ocasiões, em jogos contra o Chile e Argentina.

No Glorioso, Vitinho tem 43 jogos, anotando dois gols e duas assistências. O ex-jogador do Burnley é titular absoluto de Davide Ancelotti com a camisa do Fogão, sendo o terceiro jogador com maior minutagem dentre o elenco. Apenas John (hoje, no Nottingham Forest) e Marlon Freitas atuaram mais minutos em 2025. Jean Lucas Jean Lucas, do Bahia, chega à sua primeira convocação aos 27 anos. Ele, afinal, é um dos pilares da equipe baiana, que surge nas quartas de final da Copa do Brasil e em quarto lugar no Brasileirão. São 43 partidas em 2025 para o volante, que já marcou seis gols (sendo quatro na Libertadores) e três assistências.

Ele disputou amistoso pela Seleção olímpica em 2019, quando o Brasil venceu o Chile por 3 a 1, em amistoso. Esta foi a única aparição de Jean Lucas em jogos de categoria de base da Canarinho. Kaio Jorge Dentre todos os citados, Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o que tem maior bagagem por seleções de base, ainda que seja o mais novo da lista aqui abordada – 23 anos. O artilheiro do Brasileirão 2025, com 15 gols, atuou em três partidas pela Seleção sub-15 (quatro gols) e em oito jogos pela sub-17 (cinco). Assim, soma nove gols em 11 aparições com a amarelinha.

Pelo profissional, porém, ganha sua primeira convocação. O atacante revelado pelo Santos tem 18 gols em 31 partidas no ano, sendo dos principais nomes da Raposa, que briga pelos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão. Samuel Lino Por último, mas não menos importante, Samuel Lino, ponta do Flamengo. O jogador de 25 anos chegou na janela de transferências que acaba de se encerrar como reforço mais caro da História do clube carioca – cerca de R$ 143 milhões.