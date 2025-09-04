CEO do Fortaleza detalha bastidores da chegada de Palermo: ‘Impacto no vestiário’Marcelo Paz explica que treinador argentino aceitou a proposta de imediato e confia na reabilitação no Brasileirão para evitar rebaixamento
O Fortaleza anunciou a contratação do técnico argentino Martín Palermo. Com acordo firmado até o final de 2025 e opção de renovação por mais um ano, o novo comandante chega ao Tricolor de Aço com os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendoza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.
Nos bastidores, o nome do treinador foi diretamente tratado pelo CEO, Marcelo Paz, que prontamente solicitou ao setor de análise um aprofundamento no modelo de jogo do técnico. Algo que se encaixa nas exigências procuradas no mercado e no perfil do Leão.
Marcelo Paz falou sobre as características do novo treinador e ídolo do Boca Juniors. Assim, o Fortaleza aguarda Martín Palermo no Centro de Excelência Alcides Santos nos próximos dias para treinar a equipe com foco no Vitória. Afinal, a partida ocorre no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.
“Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação”, destacou Marcelo Paz
Debutante no futebol brasileiro
Pela primeira vez à frente de uma equipe brasileira, Palermo fez carreira como jogador na Argentina e na Espanha. Como técnico, dirigiu equipes da Argentina, Chile, México e Paraguai. O treinador vem de campanhas marcantes com o Platense e o Olímpia.
“É um profissional que já conhecia o Fortaleza devido a uma amizade com Vojvoda, já conversaram sobre o clube. Que a gente possa abraçá-lo pois Palermo acreditou no nosso projeto, no nosso desafio. Ele quer vencer no Fortaleza e no futebol brasileiro. Além de ter sido um dos melhores centroavantes de sua geração do futebol sul-americano, com passagens na Seleção Argentina. Ele tem Copa do Mundo no currículo e é um dos maiores ídolos do Boca Juniors”, detalhou Paz.
O último trabalho do treinador foi no comando do Olímpia, do Paraguai, onde disputou 41 partidas, acumulando 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Nesse período, se consagrou Campeão do Clausura, garantiu a terceira colocação no Apertura e ainda alcançou as quartas de final da Copa do Paraguai.
“Ele já fez trabalhos semelhantes em outros clubes, como no Aldosivi e no Platense, ambos da Argentina, chegando em uma situação difícil e deixando as equipes em situações melhores na tabela. No Olímpia, chegou em uma situação complicada e se consagrou campeão mesmo com algumas dificuldades. Um nome que entendemos que vai agregar, que será bem recebido, que chega com uma comissão técnica experiente mas que vem muito aberto a trocar informações com os profissionais que aqui estão para que a gente possa passar para ele, com o máximo de velocidade todo o contexto de Série A, adversários e deslocamento”, concluiu o executivo.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar