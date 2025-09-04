CEO do Fortaleza detalha bastidores da chegada de Palermo: ‘Impacto no vestiário’

Nos bastidores, o nome do treinador foi diretamente tratado pelo CEO, Marcelo Paz, que prontamente solicitou ao setor de análise um aprofundamento no modelo de jogo do técnico. Algo que se encaixa nas exigências procuradas no mercado e no perfil do Leão.

O Fortaleza anunciou a contratação do técnico argentino Martín Palermo. Com acordo firmado até o final de 2025 e opção de renovação por mais um ano, o novo comandante chega ao Tricolor de Aço com os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendoza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.

Marcelo Paz falou sobre as características do novo treinador e ídolo do Boca Juniors. Assim, o Fortaleza aguarda Martín Palermo no Centro de Excelência Alcides Santos nos próximos dias para treinar a equipe com foco no Vitória. Afinal, a partida ocorre no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

“Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação”, destacou Marcelo Paz

Debutante no futebol brasileiro

Pela primeira vez à frente de uma equipe brasileira, Palermo fez carreira como jogador na Argentina e na Espanha. Como técnico, dirigiu equipes da Argentina, Chile, México e Paraguai. O treinador vem de campanhas marcantes com o Platense e o Olímpia.