Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campeões mundiais pela Seleção recebem homenagens da CBF

Campeões mundiais pela Seleção recebem homenagens da CBF

Ídolos das cinco conquistas do Brasil participam de almoço na sede da entidade; à noite, serão convidados de honra contra o Chile
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Campeões mundiais de cada conquista do Penta da Seleção Brasileira receberam homenagens pela CBF nesta quinta-feira (4/9), dia em que o Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O presidente da entidade, Samir Xaud, recepcionou vinte jogadores convidados para almoço na sede da CBF, presenteando-os com camisas da Seleção.

Afinal, eles serão convidados de honra para o duelo contra os chilenos, que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília). A iniciativa, puxada exatamente por Xaud, visa, assim, marcar o o momento de reconstrução da relação entre a Seleção e os brasileiros.

LEIA MAIS: Ingressos da Copa do Mundo 2026 terão preços dinâmicos e podem ser os mais caros da história

“Nada mais justo do que chamar para a reconstrução os ídolos que construíram a história vitoriosa da Seleção Brasileira. Essa energia de campeão mundial é transmissível e tenho certeza que a Seleção que vai para o jogo sentirá isso”, disse o presidente.

Saiba quem estava presente

Após o almoço, então, os craques receberam camisas atuais da Seleção, mas com as numerações que utilizaram quando foram campeões. Entre os convidados, estavam Pepe, representando as conquistas de 1958 e 1962; Brito, Roberto Miranda, Jairzinho, Dadá Maravilha, Paulo Cézar Caju e Marco Antônio, da Copa de 1970; Bebeto, Branco, Jorginho, Márcio Santos, Mauro Silva, Mazinho, Ronaldão e Zinho, de 1994; Anderson Polga, Denilson, Edilson, Kleberson e Lúcio, da conquista mais recente, em 2002

Único bicampeão da lista, aliás, Pepe comemorou o convite e celebrou seu retorno ao Maracanã. Por lá, fez história junto com Pelé e companhia no Santos.

“Eu recebi esse convite com muita honra e felicidade. É bom ver essa meninada e sentir o reconhecimento. Estou ansioso para voltar ao Maracanã, onde sempre fizemos grandes jogos”, afirmou o Canhão da Vila.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar