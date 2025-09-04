Bruno Henrique reafirma inocência em julgamento sobre manipulação: ‘Confio na Justiça’

Atacante do Flamengo prestou depoimento em em audiência na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro; vídeo

Bruno Henrique reafirmou sua inocência em depoimento por videoconferência nesta quinta-feira (04), durante audiência na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. O atacante do Flamengo é acusado de manipular intencionalmente um cartão amarelo no revés para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores.

O camisa 27 da Gávea negou as acusações de maneira direta e reforçou sua confiança no tribunal. Contudo, no decorrer do julgamento, optou por não responder às perguntas dos auditores.