Bélgica faz 6 a 0 sobre Liechtenstein pelas Eliminatórias da Copa

A Bélgica abriu o placar com um belo gol de cabeça de Maxim De Cuyper, após um cruzamento preciso. Porém, a seleção belga deslanchou mesmo, apenas depois do intervalo. Logo nos primeiros segundos do segundo tempo, Youri Tielemans marcou com um excelente chute de longa distância.

Sem tomar conhecimento, a Bélgica massacrou Liechtenstein por 6 a 0, nesta quinta-feira, em confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Kevin De Bruyne, Fofana, Theate e Maxim De Cuyper marcaram uma vez, enquanto Tielemans anotou doblete. Além disso, De Cuyper ainda deu uma assistência, assim como Hans Vanaken e Thomas Meunier.

A goleada começou a se desenhar com gol de Arthur Theate. Kevin De Bruyne, Youri Tielemans – em cobrança de pênalti – e Malick Fofana completaram a expressiva vitória da Bélgica. Diego Moreira entrou perto do final e fez sua estreia pelos Red Devils.

Com o resultado, a Bélgica indica recuperação após empate na primeira rodada. A seleção está na terceira posição, com sete pontos, um a menos que a Macedônia do Norte, segunda colocada. País de Gales lidera o grupo J, com 10 pontos em partidas. Os Red Devils têm somente três partidas. Liechtenstein ainda pontuou e também não balançou as redes até o momento. O saldo do time é de 14 negativos. Somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo, terá que disputar um playoff em busca da vaga.

Pela quinta rodada, a Bélgica recebe o Cazaquistão, no domingo, às 15h45 (de Brasília), no Vanden Stock. Mais cedo, às 13h (de Brasília), o Liechtenstein encara a Macedônia, fora de casa.