Atlético: Sampaoli encontra problemas na zaga e inicia preparação para jogo decisivo

O técnico Jorge Sampaoli vive um dilema para a sua reestreia no Atlético Mineiro em uma semana de jogos por três competições diferentes: a ausência de jogadores defensivos. No entanto, focado nas partidas, principalmente no confronto contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o argentino programou sete sessões de treino, incluindo três dias de dois períodos. Sampaoli tem somente Vitor Hugo e Vitão à disposição na zaga. No entanto, apesar de Saravia estar no departamento médico e sem prazo para retorno, o zagueiro Lyanco está em fase de transição. Ele pode se tornar opção no clássico contra o Cruzeiro, na quinta-feira (11), no Mineirão, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.